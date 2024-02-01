Mali, ECOWAS\'tan ayrılma kararını gösterilerle kutladı

Mali'nin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılma kararı, ülke genelinde düzenlenen gösterilerle kutlandı.
Başta başkent Bamako olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde askeri yönetimin çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, ellerinde "ECOWAS'a hayır" yazılı dövizler taşıdı.
ECOWAS aleyhine sloganlar atan göstericiler, Mali'nin topluluktan ayrılma kararını sevinçle karşıladı.
Mali, Nijer ve Burkina Faso, 28 Ocak'ta yayımladıkları ortak bildiriyle ECOWAS'tan en kısa sürede ayrılacaklarını duyurmuştu.
Ortak bildiride, "yabancı güçlerin etkisinde kalmak" ve "ilkelerine ihanet etmekle" suçlanan ECOWAS'ın, üç ülke için "tehdit" oluşturduğu belirtilmişti.
G5 Sahel Görev Gücünden çekildiler, Sahel Devletleri İttifakı kurdular
Mali, Burkina Faso ve Nijer, Eylül 2023'te, "Sahel Devletleri İttifakını (AES)" kurmuştu.
AES'ye göre, imzacı ülkelerden birine yapılan saldırı, diğer tüm ülkelere de yapılmış kabul edilecek ve silahlı güç kullanımı da dahil tüm taraflar tek tek ya da toplu olarak karşılık verebilecek.
Öte yandan Burkina Faso ve Nijer, Kasım 2023'de G5 Sahel Görev Gücü'nden çekildiğini açıklamıştı. Mali de G5 Sahel Görev Gücü'nden Mayıs 2022'de ayrılmıştı.
Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun paylaştığı ortak sınır bölgesi Liptako-Gourma ismiyle biliniyor. Almanya'nın yüz ölçümünden büyük olan Liptako-Gourma'da yaklaşık 7 milyon kişi yaşıyor.
Bölge, 2015'ten bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların saldırısına uğruyor.
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