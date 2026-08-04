Mali, Madencilik Gelirlerini Altyapıya Yatıracak

Mali hükümeti, madencilik sektöründen elde edilmesi beklenen ilave 500 milyar CFA frangını (yaklaşık 900 milyon dolar) kara yolları, demir yolları, enerji ve su altyapısı projelerinin finansmanında kullanmayı planlıyor.

Mali Ekonomi ve Maliye Bakanı Alousseni Sano, basına yaptığı açıklamada, söz konusu kaynağın, başta altın olmak üzere madencilik sektöründe hayata geçirilen reformlar ve yeni Madencilik Kanunu sayesinde elde edilecek ilave gelirlerden sağlanacağını belirtti.

Sano, yaklaşık 900 milyon dolar tutarındaki ilave gelirin kara yolları, demir yolları, enerji ve su altyapısı projelerine yönlendirileceğini söyledi.

Bu adımın, 2023'te yürürlüğe giren yeni Madencilik Kanunu kapsamında devletin madencilik projelerindeki payının artırılması, yerel ortaklığın güçlendirilmesi ve sektörde faaliyet gösteren şirketlerden alınan vergi ile ruhsat gelirlerinin yükseltilmesine yönelik reformların devamı niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.

Afrika'nın ikinci büyük altın üreticisi Mali'de altın, ihracat gelirleri ve döviz girdisinin en önemli kaynağını oluşturuyor.