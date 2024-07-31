Mali Ordusu, Cezayir Sınırına Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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Mali Ordusu, Cezayir Sınırına Hava Saldırısı Düzenledi

Mali ordusu, geçen hafta Tuareg isyancılarıyla yaşanan çatışmada ağır kayıp verdiği Cezayir sınırına, komşu ülke Burkina Faso'nun da desteğiyle hava saldırısı düzenledi. Bölge halkını terör koalisyonuna karşı korumak amacıyla gerçekleştirilen operasyona, Burkina Faso da destek verdi. Fransız basınına göre, hava saldırısında en az 6 sivil hayatını kaybetti. Mali, Burkina Faso ve Nijer'in oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı (AES) üyesi ülkeler, Eylül 2023'te anlaşma yaparak saldırı durumunda birbirlerine destek vereceklerini duyurmuştu.

31.07.2024 17:01
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Mali ordusu, geçen hafta Tuareg isyancılarıyla yaşanan çatışmada ağır kayıp verdiği Cezayir sınırına, komşu ülke Burkina Faso'nun da desteğiyle hava saldırısı düzenledi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir sınırındaki Tinzaouatene kasabasında geçen hafta Tuareg isyancılarıyla girilen çatışma sonrası bölge ve çevresine hava operasyonu düzenlendiği duyuruldu.

Bölge halkını "terör koalisyonuna" karşı korumak amacıyla düzenlenen operasyona, kendisi gibi Sahel Devletleri İttifakı (AES) üyesi olan Burkina Faso'nun da destek verdiği kaydedildi.

Fransız basınına konuşan bazı kaynaklar ise hava saldırısında en az 6 sivilin öldüğünü iddia etti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılan Mali, Burkina Faso ve Nijer, Eylül 2023'te AES'i kurduklarını duyurmuşlardı.

AES'e göre, anlaşmayı yapan ülkelerden birine yapılan saldırı, diğer tüm ülkelere de yapılmış kabul edilecek ve silahlı güç kullanımı da dahil tüm taraflar tek tek ya da toplu olarak karşılık verebilecek.

Wagner'in Afrika'da verdiği en ağır kayıp

Geçen hafta Cezayir sınırındaki Kidal'e yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Tinzaouatene kasabasında Mali ordusu ile Tuareg isyancıları çatışmaya girmişti.

Mali ordusu rakam belirtmese de bölgede önemli ölçüde kayıp verdiğini bildirmişti.

Cezayir Anlaşması ile silah bırakan grupların birleştiği Azavad Hareketleri Koordinasyonun (CMA) oluşturduğu Azavad Halkının Savunması için Stratejik Çerçeve'den (CSP-DPA) yapılan açıklamada ise Mali ordusunun bozguna uğratıldığı ve Mali ordusuyla hareket eden çok sayıda Wagner askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.

Rus Telegram hesaplarında, Wagner'in yaklaşık 50 askerinin öldüğü iddia edilmiş ve Wagner'in "Razgruzka Wagnera" isimli Telegram hesabından, çatışmada gruba komutanlık eden Rus Sergey Şevçenko'nun yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andriy Yusov da Tuareg isyancılarına, Wagner'e karşı istihbarat desteği sağladıklarını ima etmişti.

Yusov, "İsyancılar, Rus savaş suçlularına yönelik başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirmelerini sağlayan bilgileri aldı. Detayları hakkında tabii ki bilgi vermeyeceğiz, devamı gelecek." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu çatışma, Wagner'in Afrika'da verdiği en büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.

Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu, Gao ve Kidal gibi şehirleri kapsayan ve Tuareglerin "Azavad" adını verdiği bölgedeki şiddet olaylarını sonlandırmak için Cezayir'in arabuluculuğunda 2015'te CMA ile "Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması" imzalanmıştı.

Anlaşma, ordu ile Tuareg isyancıları arasında geçen sene patlak veren çatışmalar sonrası feshedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mali Ordusu, Cezayir Sınırına Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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