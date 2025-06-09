Mali'ye Türk Güneş Enerjisi Yatırımları Bekleniyor - Son Dakika
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Mali'ye Türk Güneş Enerjisi Yatırımları Bekleniyor

Mali\'ye Türk Güneş Enerjisi Yatırımları Bekleniyor
09.06.2025 13:17
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Büyükelçi Ceylan, Türk firmalarının Mali'ye güneş enerjisi yatırımı yapmasını teşvik ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Efe Ceylan, Türk özel sektör firmalarından güneş enerjisinde Mali'ye çok yatırım beklediklerini belirterek, "Biz de devlet olarak bunu teşvik ediyoruz. Malililerin de istediklerini biliyoruz." dedi.

Büyükelçi Ceylan, AA muhabirine, Mali'deki yatırım ortamı ve yatırım yapılabilecek alanlar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye-Mali ilişkilerinin iyi istikamet yakaladığını bildiren Ceylan, 2010'da büyükelçiliğin açılmasının ardından Mali halkının Türkiye'yi daha yakından tanımaya başladığını söyledi.

Mali'nin geçmişte siyasette önemli merkez olduğunu anlatan Ceylan, Malililerin kendine güvenen, tanıyan ve gurur duyan bir halk olduğunu belirtti.

Ceylan, Mali'nin büyük ortakları arasında Türkiye'nin de bulunduğuna dikkati çekerek, "Biz şu anda Mali'de gerek büyükelçiliğimiz olsun, gerek burada faaliyet gösteren okullarımız olsun, gerek az sayıdaki firmamız, iş insanlarımız olsun oldukça ilgi görüyoruz." diye konuştu.

"Mali, her alanda yatırıma açık"

Türkiye ile Mali arasındaki ticari ilişkilerin istenen düzeyde olmadığını vurgulayan Ceylan, buna Mali'yi 2012'den beri etkileyen çok boyutlu krizin neden olduğunu kaydetti.

Mali'nin her alanda yatırıma açık olduğunu ve büyük potansiyelinin bulunduğunu aktaran Ceylan, imalat sanayi, hayvancılık, tarım, yer altı kaynakları, tekstil, dericilik, yün, bankacılık ve telekomünikasyon alanında yatırım yapılabileceğini bildirdi.

Ceylan, "Yenilenebilir enerji sektörü, Mali'nin enerji ihtiyacının giderilmesi açısından devletin öncelik verdiği bir konu. Bu konuda da Mali'ye yardımcı olabiliriz. Elimizde bunu yapabilecek çok gelişmiş imkanlar, şirketler ve deneyim var. Türk özel sektör firmalarından güneş enerjisinde Mali'ye çok yatırım bekliyoruz. Biz de devlet olarak bunu teşvik ediyoruz. Malililerin de istediklerini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran'ın kısa süre önce Mali'yi ziyaret ettiğini anımsatan Ceylan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere diğer bakanların da burayı ziyaretinin söz konusu olabileceğini kaydetti.

"Mali'nin barış ve istikrarın tesisi hususunda muvaffak olacağını öngörüyoruz"

Bamako Büyükelçisi Ceylan, Mali'deki terör saldırıları ve karışıklıklara da değinerek, "Biz Mali devletinin eninde sonunda ülke içinde ve bölgesinde barış ve istikrarın tesisi hususunda muvaffak olacağını öngörüyoruz. Buna inanıyoruz. Mali'nin başaracağını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin terörle mücadelede 40 yıllık tecrübesinin olduğunu ifade eden Ceylan, şunları söyledi:

"Terörle mücadele konusunda nelerin doğru, nelerin yanlış olabileceğini ayırt edebilecek bir yerdeyiz. Devlet olarak emsalsiz bilgi ve kapasiteye sahibiz. Terörle mücadeleyi sosyal politikalar ve uzun vadeli kalkınma hedefleriyle birleştiren ayrı deneyimimiz var. Terörle mücadele denildiğinde Türkiye'nin yanına pek az ülkeyi koyabiliriz. Mali devletinin mücadelesine saygı duyuyoruz ve o mücadelede onlara da destek oluyoruz. Malililere tecrübemizden istifade etmelerini söylüyoruz. Eğer istifade ederlerse uzun vadede kazanç sağlayacaklarına inanıyorum."

Büyükelçi Ceylan, Türkiye'nin Mali ile ilişkilerinde öne çıkan konulardan birinin de insani yardımlar olduğunu belirtti.

Mali'deki Türk vakıfları, sivil toplum kuruluşları ve derneklerinin yardımlarına değinen Ceylan, "Özellikle Ramazan ayı ve Kurban Bayramı'nda yoğunlaşan yardım kampanyalarının Mali halkına doğrudan dokunabilmesini çok önemli görüyoruz." şeklinde konuştu.

Afrika'da kurban bağışı kabul eden sivil toplum kuruluşlarının yardımlarını daha planlı yapması gerektiğine işaret eden Ceylan, "Yardımların hangi aracılar üzerinden yürütüleceği, yerelle mi, buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla mı, devletle mi ya da BM kuruluşlarıyla mı yapılacak, buna karar vermeli. Meselenin insani yardım olmaktan ziyade nasıl kalıcı yardımlara dönüştürülebileceği tartışılmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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