Maliye'nin Borç Kısır Döngüsü: Borç Al, Harca, Öde, Tekrar Borç Al

27.04.2026 08:39
Maliye Bakanlığı'nın iç borç çevirme oranı, anapara ödemesine göre yüzde 148'e ulaştı. 918,4 milyar lira anapara ödemesi için 1 trilyon 363,7 milyar lira borçlanıldı. Bütçe açığı nedeniyle borç azalmıyor, aksine artıyor.

Maliye Bakanlığı'nın işi sürekli borç ödemek ve yeniden borçlanmak haline gelmiş durumda. Bu yılın ilk çeyreğinde iç borç ödemesi ve borçlanma verileri, son on beş yılın ilk çeyreklerine benzer bir tablo çiziyor: Ne kadar ödeme yapıldıysa, neredeyse o kadar yeni borçlanma yapılmış. Klasik borç çevirme oranı yüzde 81 iken, anapara ödemesine göre gerçek oran yüzde 148. Yani 100 lira anapara ödemek için 148 lira borç alınıyor. Bunun nedeni bütçe gelirlerinin giderleri karşılayamaması; ya vergi az toplanıyor ya harcama çok yapılıyor. Bu şekilde borcun azalması mümkün değil. Çözüm, vergi alınmayan kesimlerden vergi alarak geliri artırmak, gereksiz harcamaları kısarak faiz yükünü azaltmak ve bütçeyi dengeye getirmek. Ancak bu ekonomik değil, siyasi bir tercih meselesi. Döviz bazında da borç artıyor; son on beş yılın ilk çeyreklerinde hem ödeme hem borçlanma toplamında rekorlar kırılıyor.

