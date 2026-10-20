Malkara'da 748 üyeli grupta denetim noktası paylaşan 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Malkara'da 748 üyeli grupta denetim noktası paylaşan 10 şüpheli gözaltına alındı

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Malkara'da denetim noktalarına ait güzergah bilgilerini 748 üyeli WhatsApp grubunda paylaşan 10 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 4 ay süren teknik çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda şüphelilerin grubun yöneticisi olduğu belirtildi, gruba erişim engeli getirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, polis ve jandarmanın asayiş ve trafik denetim noktalarına ilişkin bilgileri WhatsApp grubunda paylaştıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçedeki polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetim noktalarının bulunduğu güzergahların, 748 üyesi bulunan bir WhatsApp grubunda paylaşıldığını tespit etti.

Yapılan incelemelerde, söz konusu paylaşımlar sayesinde aranan kişiler ile araçlarında eksik belge bulunan sürücülerin güzergah değiştirerek denetimlerden kaçabildiği belirlendi.

Paylaşımların, alkollü araç kullanımının önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen denetimleri olumsuz etkilediği değerlendirildi.

Yaklaşık 4 ay süren teknik çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, WhatsApp grubunun yöneticisi oldukları belirlenen S.K. (29), S.Ç. (26), E.Ş. (39), P.A.E. (18), K.Y. (29), A.M.Ş. (39), A.Ç. (28), O.Z. (29), R.A. (26) ve K.K.D. (37) gözaltına alındı.

Aktif kullanıcısı bulunduğu belirtilen WhatsApp grubuna erişim engeli getirilirken, gruptaki diğer kullanıcılarla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malkara'da 748 üyeli grupta denetim noktası paylaşan 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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