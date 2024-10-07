Malkara'da İstismar: 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malkara'da İstismar: 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Y, 30 günlük tedavi sürecinde yaşamını yitirdi.

07.10.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek 30 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde olan, son günlerde durumu daha da ağırlaşan Sıla Y, öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sıla bebeğin hukukunun korunması için mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Sürecin başından beri doğru, şeffaf bir şekilde kamuoyunu aydınlatma göreviyle dosyayı ve hukuki süreci takip ettiklerinin altını çizen Gürcün, "Yargısal süreçte elimizden geldiğince etkin cezaların ortaya çıkarılması ve hesap verilebilmesi açısından davayı sonuna kadar takip edeceğimizin buradan bilinmesini isteriz." dedi.

Gürcün, Sıla bebeğin devam eden otopsi işlemlerinin kısa süre sonra tamamlanacağını bildirdi.

Adli Tıp Kurumu raporunun savcılığa gönderileceğini ifade eden Gürcün, "Savcılıkla yaptığım görüşmede hızlı bir şekilde davanın açılmasıyla ilgili iradesini gördüm. Kısa süre içerisinde bu dava açılacak. Yargılama süreci başlatılmış olacak diye düşünüyorum." diye konuştu.

Gürcün, her türlü şiddet eylemini reddettiklerini vurguladı.

Son zamanlarda özellikle kadın ve çocuklara olan şiddetle toplumun her kesiminin mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Gürcün, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu mücadeleyi vermeye biz hazırız. Biz, Sıla bebek sürecinde de gerçekten etkin cezaların verilmesini ve faillerin yüksek bir cezayla cezalandırılmalarını talep ediyoruz. İhmal varsa kusur varsa kusurun kimden geldiğine bakmaksızın ihmalin kimden kaynaklandığını göz ardı etmeksizin herkesin bu süreçlerde etkin bir şekilde hesap vermesini, yargı önüne çıkmasını istiyoruz."

Süreç

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla Y'yi, "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Kaynak: AA

Malkara, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malkara'da İstismar: 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
17:50 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
17:13 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
16:59 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul’da çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
14:57 Katledilen İkbal Uzuner’in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
09:10 Maça damga vuran an Fatih Tekke, Okan Buruk’la selamlaşmadan gitti Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
08:44 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner’in annesi eşimi arayıp ’Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler’ demiş 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş
08:11 İstanbul’daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 19:37:05. #1.12#
SON DAKİKA: Malkara'da İstismar: 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.