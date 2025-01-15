Malkara'da Kar Yağışı Etkili Oldu

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Balkanlardan gelen yeni kar dalgası İstanbul'a yaklaştı

Malkara'da sabah etkili olan kar yağışı caddeleri beyaza bürüdü

TEKİRDAĞ - Balkanlardan gelen yeni bir kar dalgası, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili oldu ve cadde ile sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışı İstanbul'a doğru ilerliyor.

Edirne üzerinden Türkiye'ye giriş yapan ve Balkanlardan geldiği belirtilen kar yağışı, 2 gün önce etkili olan kar dalgasının ardından ikinci kez bölgeyi etkisi altına aldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağış, özellikle Malkara ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde caddeler ve sokaklar karla kaplanırken, işe gitmek isteyen vatandaşlar zorlu koşullarla karşılaştı.

Sabah saatlerinde araçlarıyla yola çıkan sürücüler, zaman zaman ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar yürüyerek işlerine ulaşmaya çalıştı.

Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.