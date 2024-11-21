Malkara\'da Kayıp Avcı Cesedi Bulundu

Güncel

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi baraj gölünde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Veli A'nın avlanmak için gittiği Karaidemir Barajı'ndan dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarı yaptı.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekipler, baraj gölünde yaptıkları arama sonrası Veli A'nın cesedini sudan çıkardı.

Veli A'nın cenazesi, otopsi için Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.