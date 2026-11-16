Malta, AB toplantısında İsrail'e Gazze yardım koridorlarını açma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Malta, AB toplantısında İsrail'e Gazze yardım koridorlarını açma çağrısı yaptı

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Malta Dışişleri Bakanı Chris Fearne, Brüksel'deki AB toplantısı girişinde İsrail'e Gazze için insani yardım koridorlarını yeniden açma çağrısı yaptı. Fearne, çağrıyı yakında kurulacak yeni hükümet aracılığıyla iletti; sınırda bekleyen yardımların Gazze halkına ulaşmasını istedi.

Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Chris Fearne, İsrail'e Gazze için insani yardım koridorlarını yeniden açması çağrısında bulundu.

Fearne, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde değerlendirmelerde bulundu.

AB içinde Akdeniz ülkelerinin de yer aldığına dikkati çeken Fearne, "Avrupa'nın istikrarı, Akdeniz'deki istikrar, refah ve güvenliğe bağlıdır." dedi.

Fearne, bugünkü toplantıda Gazze'yi ele alacaklarını dile getirerek, "Elbette Gazze'deki durumu ve devam eden insani krizi de görüşeceğiz. Malta, İsrail'e, yakında kurulacak yeni hükümet aracılığıyla, en azından insani yardım koridorlarını yeniden açması çağrısında bulunuyor. Böylece halen sınır kapılarında bekleyen yardımlar Gazze halkına ulaştırılabilir." diye konuştu.

Filistin'deki durumun yanı sıra bugün Suriye'deki gelişmeleri de görüşeceklerini aktaran Fearne, "Suriye'de de güvenlik ve istikrar konusunda güvencelere ihtiyaç var. Suriye'nin doğru yönde ilerlediğine inanıyoruz. AB'nin bu süreci kolaylaştırmayı sürdürmesi, Suriye'yi, hükümetini ve halkını gerçek ortaklar olarak görmesi gerekiyor. Bu nedenle yalnızca kültürel ve sosyal ilişkilerin değil, aynı zamanda Suriye ile ticari ilişkilerin de geliştirilmesini kolaylaştırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Fearne, AB'nin Libya'da da aktif bir rol oynamadığına dikkati çekerek, AB'nin burada varlık göstermesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Ukrayna konusuna da değinen Fearne, şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki durum için artık diplomatik bir çözümden söz edilmesinden de memnuniyet duyuyoruz. Askeri faaliyetlerin bir noktada sona ermesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için diplomatik bir çözüme ihtiyacımız var. Avrupa'nın artık masada, yani müzakerelerde yer alması bizim açımızdan önemli."

Kaynak: AA
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