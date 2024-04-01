Malta BM Daimi Temsilcisi: İsrail Hastaneleri Hedef Almamalı

NEW Malta'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vanessa Frazier, İsrail'in Şifa Hastanesine baskınına ilişkin, İsrail'in uluslararası hukuka saygı duyması ve hastanelerin hedef alınmaması gerektiğini belirtti.
Frazier, Malta'nın BM Güvenlik Konseyi (BMGK) başkanlığını Çin'den devralması vesilesiyle basın toplantısı düzenledi.
Dönem başkanlığı boyunca Malta'nın BMGK'de 25 Mart'ta kabul edilen ve Gazze'de acilen ateşkes çağrısında bulunulan kararın uygulanması konusuna ağırlık vereceğini bildiren Frazier, kararın uygulanması için baskı uygulayacaklarını söyledi.
Frazier, BMGK üyelerinin sorumluluklarının BM Şartı'nca belirlendiğini anımsatarak, üyelerin uluslararası barışı ve güvenliği muhafaza etme görevleri olduğunu dile getirdi. Bu çerçevede Gazze'de ateşkes sağlanmasının ilk adım olduğuna işaret eden Frazier, BMGK'de kabul edilen kararın bağlayıcı olduğunun altını çizdi.
İsrail'in Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'de yayın yapmasını engelleyecek yasa tasarısını onaylaması ve İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun açıklamalarına değinen Frazier, bunun hukuk ve basın özgürlüğüne aykırı olduğunu kaydetti.
"Söyleyecek söz bulamıyorum" diyen Frazier, Gazze'de yabancı basının görev yapmasına izin verilmediğini, basının korunmadığını ve hedef alındığını vurguladı.
Frazier, basının hedef alınmasının kabul edilemez olduğuna, uluslararası hukuku ihlal ettiğine ve suç olduğuna dikkati çekti.
"Beyaz ve mavi bayrağın altındakilerin korunması gerekiyor"
Frazier, AA muhabirinin, "İsrail'in Şifa Hastanesine baskını hakkında görüşünüzü sormak istiyorum. Hastane ve civarında 200 kişinin öldürüldüğü ve insanların elleri bağlanarak canlı canlı gömüldüğüne ilişkin haberler var. İsrail hastanenin de geri kalanını tamamen yok etmiş görünüyor. Buna tepkiniz nedir? İsrail kasıtlı olarak mı hastaneleri hedef alıyor?" sorularını yanıtladı.
Sorulara, hem BMGK Başkanı hem de Malta'yı temsilen ulusal kapasitede cevap vereceğini belirten Fraizer, BMGK Başkanı olarak uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden her konuyu gündeme alma yükümlülüğü bulunduğunu söyledi.
Frazier, İsrail baskını hakkında resmi bir rapor elde ettiklerinde bu konunun Konsey nezdinde ele alınacağını dile getirdi.
Ulusal kapasitede de Malta'nın her zaman sivil altyapılara yönelik saldırılara karşı çıktığını belirten Frazier, İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu ancak bunun uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi.
Frazier, "Beyaz ve mavi bayrağın altındakilerin korunması gerekiyor." diyerek, koruma talep eden insanların korunması gerektiğini vurguladı.
Şifa Hastanesinin de korunması gereken alanlardan biri olduğunu söyleyen Frazier, "Hastaneler, uluslararası hukuka göre hedef alınmamalı." dedi.
Frazier, İsrail'in hastanelerde Hamas üyelerinin olduğunu iddia ettiğini ancak bunun kanıtlanmadığını belirterek, İsrail'in uluslararası hukuk ve orantılılık ilkesine saygı duymak zorunda olduğunu kaydetti.
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