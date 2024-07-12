Malta Büyük Limanı'nda Elektrifikasyon Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malta Büyük Limanı'nda Elektrifikasyon Projesi

Malta Büyük Limanı\'nda Elektrifikasyon Projesi

Malta'nın Büyük Limanı'nda gerçekleştirilen 33 milyon euro değerindeki proje sayesinde yolcu gemileri limana yanaşırken motorlarını kapatıp limandaki elektriğe bağlanarak karbondioksit emisyonu ve kirliliklerini yüzde 90 oranında azaltabilecek. Proje, Avrupa Birliği fonu tarafından finanse edilerek başkent bölgesinde yaşayan 17.000 ailenin hava kalitesini iyileştirecek. Ayrıca, projenin yılda yaklaşık 30.400 ton karbondioksit emisyonunu azaltması bekleniyor.

12.07.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VALLETTA, 12 Temmuz (Xinhua) -- Malta'nın Büyük Limanı'ndaki 33 milyon euro (36 milyon ABD doları) değerindeki proje sayesinde limana yanaşan yolcu gemileri motorlarını kapatıp limandaki elektriğe bağlanarak karbondioksit emisyonu ve kirliliklerini yüzde 90 oranında azaltabilecek.

Malta Başbakanı Robert Abela Çarşamba günü düzenlenen açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada, bir ada ülkesi olarak Malta'daki limanların ticaret ve turizmi kolaylaştırdığı için ülke ekonomisinin kalbinde yer aldığını söyledi. Abela, Büyük Liman'ın elektrifikasyonu gibi projelerin, denizcilik alanında sürdürülebilir çözümlerin uygulanmasında ülkenin öncü olmasını sağladığını ifade etti.

Aberla, projenin Avrupa'da türünün en iyilerinden biri olduğunu ve Malta'yı aynı anda beş yolcu gemisine kıyıdan gemiye elektrik hizmeti veren ilk ülkelerden biri haline getirdiğini belirtti.

Avrupa Birliği'nin Connecting Europe Facility fonu tarafından ortaklaşa finanse edilen proje, başkent bölgesinde yaşayan yaklaşık 17.000 ailenin hava kalitesini büyük ölçüde iyileştirecek.

Toplam 64 mega volt amper (MVA) elektrik sağlayabilen sistem 11 veya 5,5 kilovolt (kV) gerilimlerle ve 50 veya 60 hertz frekanslarla çalışıyor. 18 transformatör ve dört frekans dönüştürücü ile donatılmış frekans dönüştürücü istasyonları tarafından desteklenen sistem, 90 kilometre uzunluğundaki güç kabloları ile elektrik dağıtımı yapıyor.

Projenin karbondioksit emisyonlarını yılda yaklaşık 30.400 ton azaltması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Malta, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malta Büyük Limanı'nda Elektrifikasyon Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
15:27 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak 17 maddelik teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Sahipsiz saldırgan köpekler uyutulacak
14:15 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm
12:51 Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı Temizlik için eve çağırdığı genç kızı boğarak öldürüp cesedini 6 parçaya ayırdı
15:34 TFF’den resmi açıklama var İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler TFF'den resmi açıklama var! İşte başkanlığa adaylığı kabul edilen isimler
15:32 İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses, kalp kapakçığı ameliyatı oldu
15:30 Alex’in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu Antalyaspor’dan açıklama gecikmedi Alex'in Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çektirmesi olay oldu! Antalyaspor'dan açıklama gecikmedi
15:14 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada 92 yaşındaki kadının huzurevinden kaçışı kamerada
15:00 Sharon Stone, ’Temel İçgüdü’ filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı Sharon Stone, 'Temel İçgüdü' filminin ikonik sahnesini kırmızı dantel iç çamaşırı içinde tekrar canlandırdı
14:54 Satır arasındaki detay Tanju Özcan’ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i de boş geçmedi Satır arasındaki detay! Tanju Özcan'ı topa tutan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i de boş geçmedi
14:45 EURO 2024 performansı Ancelotti’nin fikrini değiştirdi İşte Arda Güler’in Real’deki yeni görevi EURO 2024 performansı Ancelotti'nin fikrini değiştirdi! İşte Arda Güler'in Real'deki yeni görevi
14:32 Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ’’Bebek bezi giymiş gibi duruyor’’ Sydney Sweeney, giydiği son kıyafetle dalga konusu oldu: ''Bebek bezi giymiş gibi duruyor''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 17:00:01. #1.13#
SON DAKİKA: Malta Büyük Limanı'nda Elektrifikasyon Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement