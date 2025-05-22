Malta Büyükelçisi Şen için anma töreni

Yaşamını yitiren Malta Büyükelçisi Şen için Dışişleri'nde anma töreni

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nda, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen için anma töreni düzenlendi.

Anma törenine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakan Yardımcıları Berris Ekinci, Nuh Yılmaz, Levent Gümrükçü, bakanlık personeli katıldı. Törende, saygı duruşunda bulunuldu. Arından Büyükelçi Şen'in eşi Deniz Şahinbaş Şen ile çocukları Lara ve Arda, taziyeleri kabul etti.

Bakan Fidan, Büyükelçi Şen'in ailesine taziye dileğinde bulunarak, "Bizim, onun iyi hatırasını yaşatmak, ortaya koyduğu iyilikleri daha da büyütmek, hatırasına sahip çıkmak, ailesine destek olmak, çocuklarına ömür boyu aile olmak dışında yapacağımız fazla bir şey yok. Bizim yakınlarımız da ölüyor. Biz de öleceğiz. Ama önemli olan, zamanlıca ve hayırlısıyla arkamızda iyi bir isim bırakarak, hayırlar bırakarak, iyi işler bırakarak gitmek. Hem babasına hem annesine, eşine, çocuklarına ne kadar teşekkür etsek azdır, böylesine evlat yetiştirdiler. Ailesi böylesine bir yaşama destek verdi" dedi.

Deniz Şahinbaş Şen ise "Hayatının en güzel, en anlamlı, en heyecan dolu, en mutlu olduğu zamanların çoğunu ya bu binada ya da yurt dışında görevde bulunduğu temsilciliğin içinde geçirdi. Gözlerinin içi parlardı işiyle ilgili bir şey olduğu zaman. 30 yıla yakın olmuş, bu yuvayı yapan, bu sıcaklığı veren, Erdeniz'e her zaman dostluk, arkadaşlıkla yaklaşan, destek olan sizlersiniz. Ben bunun için teşekkür etmek istiyorum. Onun ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar severek bu işi yaptığını, mesleğine aşık olduğunu yıllardır hep gördüm, hep şahit oldum" ifadelerini kullandı.

Haber: Kübra SONKAYA/ANKARA,