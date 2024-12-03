Malta'da Okullara Patlayıcı İhbarı

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VALLETTA, 3 Aralık (Xinhua) -- Malta'da okul binalarına patlayıcı konulduğuna dair gönderilen bir e-posta üzerine pazartesi günü 100'den fazla okulda eğitime ara verildi.

İhbar "koordineli bir saldırı" olarak değerlendirilse de hiçbir risk alınmadı ve yetkililer öğrencilerin okula girmesine ve derslere devam etmesine izin verene kadar çocuklar sınıflardan tahliye edildi.

Hükümet kaynakları Xinhua'ya tüm okulların aynı e-postayı aldığını ve bunun "koordineli bir saldırı" gibi göründüğünü açıkladı.

Pazartesi sabahı erken saatlerde gönderilen e-postada, okullara "binalarında patlayıcı cihazlar bulunduğu" uyarısı yapıldı. Yetkililer önce tüm okulları bir günlüğüne tatil etmeyi planlasa da bomba imha uzmanlarının tavsiyesi üzerine bu karardan vazgeçildi. Emniyete bağlı siber suçlar birimi e-postayı ve kaynağını araştırıyor.

Eğitim ve İçişleri bakanlıkları yaptıkları ortak açıklamada, e-postayla gönderilen tehdidin "spesifik olmadığını" ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Malta basınında yer alan habere göre, ilk bulgular e-postaların yabancı bir IP adresinden gönderildiğini gösteriyor.