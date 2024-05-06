Maltepe Belediye Meclisi Yeni Projeleri Değerlendirdi - Son Dakika
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Maltepe Belediye Meclisi Yeni Projeleri Değerlendirdi

Maltepe Belediye Meclisi, Başkan Esin Köymen yönetiminde toplandı. Köymen, yeni projelerin değerlendirildiğini ve Maltepe'nin ortak akılla yönetileceğini söyledi. Ayrıca milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu'nun başarısını da kutladı.

06.05.2024 15:20  Güncelleme: 15:27
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(İSTANBUL) - Maltepe Belediye Meclisi, Başkan Esin Köymen yönetiminde toplandı. Köymen, "Yeni projelerimizi çalışma arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Maltepe'yi ortak akılla birlikte yöneteceğimiz sözüyle yola çıktık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

Maltepe Belediye Meclisi'nin mayıs ayı olağan toplantısı, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Başkan Köymen, Maltepe Belediye Meclisi toplantılarının tadilat çalışmalarının sona ermesiyle, gelecek aydan itibaren Maltepe Belediyesi ana hizmet binasındaki toplantı salonunda yeniden görüşülmeye başlanacağının bilgisini paylaştı.

Toplantıda söz alan Köymen, şunları söyledi:

"Yeni projelerimizi çalışma arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Maltepe Meydanı, Çınar Mahallesi Alzheimer Merkezi başta olmak üzere çalışmalarını yerinde inceledik. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Maltepe'yi ortak akılla birlikte yöneteceğimiz sözüyle yola çıktık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek."

Başkan Köymen, Maltepe Belediyesi'nde Nimet Karabulut, İsmail Hakkı Bulut, Hazel Şafak Çelik, Mehmet Abanoz ve Salih Kara'nın Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirmelerini yaptıklarını belirterek, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi. Köymen, AKP Maltepe Meclis üyesi ve İBB Meclis Üyesi Şahin Karasar'ın görevlerinden istifa etmesi nedeniyle yerine yedek üye listesi birinci sıradan Yusuf Özgün'ün Maltepe Belediye Meclis üyeliği, Kamil Karabak'ın ise İBB Meclis üyeliği için görevlendirildiğini açıkladı.

Toplantıda 15 gündem maddesi ve gündeme eklenen maddeler görüşülmek üzere ilgili komisyonlarına havale edildi. İstifa nedeniyle boşalan Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Komisyonu'na ise Yusuf Özgün seçildi.

MİLLİ SPORCUYU TEBRİK ETTİ

Köymen, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geçen günlerde düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu'nun altın madalya kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olduğunu anımsatarak, "Bir kez daha hepimizi gururlandıran Maltepe'nin evladı Buse Naz Çakıroğlu'nu kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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