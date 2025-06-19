Maltepe Belediyesi'nden Ücretsiz Ulaşım Servisi: Yol Arkadaşım Maltepe

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, vatandaşların semt pazarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla "Yol Arkadaşım Maltepe" adlı ücretsiz ulaşım servisini yaşama geçirdi.

Maltepe Belediyesi'nin semt pazarına ulaşımını kolaylaştıracak "Yol Arkadaşım Maltepe" adlı ücretsiz hizmeti, 12 Haziran itibarıyla başladı. Hizmet sayesinde Altıntepe Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, her perşembe günü kurulan Küçükyalı Semt Pazarı'na ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Mahalle toplantılarında vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Belediye Başkanı Esin Köymen, Altıntepe Mahallesi'ndeki ulaşım sorununa çözüm üretti. Özellikle alışverişe gitmekte zorlanan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayan ring servisleri, E-5'in üst tarafında kalan mahalle sakinlerinin yükünü hafifletiyor.

Seferler, her perşembe günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında düzenleniyor.