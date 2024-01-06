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Maltepe D-100 Karayolu'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Maltepe D-100 Karayolu'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Maltepe D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Hüseyin Hakkı Sönmez ağır yaralandı. Kazanın meydana geldiği saatte, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

06.01.2024 - 06:29,  Güncelleme: 06:32
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MALTEPE D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Hüseyin Hakkı Sönmez ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında D-100 Gülsuyu mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Hakkı Sönmez kontrolündeki 34 HDG 115 plakalı motosiklet, Kadıköy istikametine ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası, sürücü Sönmez ağır yaralanırken, motosiklet ise kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileriye savrularak sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Sönmez'e ilk yardım müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken trafiği tek şeritten kontrolü olarak sağladı. Ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Maltepe D-100 Karayolu\'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Maltepe D-100 Karayolu'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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