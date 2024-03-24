Maltepe'de 6 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Maltepe'de 6 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Maltepe\'de 6 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Maltepe'de yapılan bir operasyonda, Fındıklı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir evde yapılan aramada 6 kilo 225 gram uyuşturucu ele geçirdi. Ayrıca, evde bulunan diğer malzemeler arasında 3 hassas terazi, 550 dolar ve 650 avro da bulundu. Şu anda diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

24.03.2024 11:13  Güncelleme: 11:35
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Maltepe'de, bir evde 6 kilo 225 gram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fındıklı Mahallesi'nde Serhat K. (29) ile Soner K'nin (44) ikamet adreslerinde uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen asayiş büro ekipleri, şüpheli Serhat K'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda bir evin bazı bölümleriyle ve mutfakta bulunan fırının içine saklanmış 6 kilo 225 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, 550 dolar ile 650 avro ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maltepe'de 6 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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