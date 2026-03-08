Maltepe'de "Tahtacı Fatma"Dan "Silüet"E Kadınların Hikayesi Anlatıldı - Son Dakika
Maltepe'de "Tahtacı Fatma"Dan "Silüet"E Kadınların Hikayesi Anlatıldı

08.03.2026 10:24  Güncelleme: 11:12
Maltepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 'Tahtacı Fatma' belgeselinin gösterimini ve 'Silüet' isimli pandomim oyununu sahneledi. Etkinlikte kadınların sorunları ele alındı ve izleyicilere keyifli anlar yaşatıldı.

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Tahtacı Fatma" belgeselinin gösterimi yapılırken; kadınlara biçilen rollerin eleştirildiği ve kadın sorunlarının dile getirildiği ödüllü "Silüet" oyunu izleyicilerle buluşturuldu.

Maltepe Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde, orman işçilerinin yaşadığı zorlu koşulları 12 yaşındaki bir kız çocuğunun gözünden anlatan, 1979 yapımı ödüllü "Tahtacı Fatma" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Yönetmen Süha Arın'ın kardeşi Reha Arın'ın da eşiyle katıldığı etkinlikte, "Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor" atölyesinin TRT'de yayınlanan belgeseli de izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Belediyesi Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut'un da izlediği belgeselin gösterimi sonrasında Reha Arın söz alarak, belgeselin yapım sürecini anlattı.

Etkinliğin sonundaysa Kibar Dağlayan Yiğit, Atiye Külcü ve Sibel Baş'ın katıldığı söyleşi düzenlendi. Söyleşide "Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor" atölyesinin ilçedeki gelişim süreci ve belgesele ilişkin merak edilenler masaya yatırıldı.

Günün sonundaysa Havva'dan başlayan ve bugüne kadar gelen 'kadın'ın hikayesini anlatan, Tuğba Eskicioğlu'nun yazıp yönettiği ve oynadığı "Silüet" isimli pandomim gösterisi sahnelendi. Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği oyun, Pat Atölye ve Tiyatro Mimikri tarafından sahneye kondu.

Uğur Yılmaz'ın müzikleri, Rafiz Mehdizade'nin seçtiği videolarla birlikte ince göndermeleri bolca bulunan ve 45 dakika süren ödüllü performans, izleyicilerden tam not aldı.

Kaynak: ANKA

