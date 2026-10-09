Maltepe\'de asfalt çökünce İETT otobüsü çukura düştü, caddede trafik yoğunluğu oluştu

Maltepe'de asfalt çökünce İETT otobüsü çukura düştü, caddede trafik yoğunluğu oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maltepe Fındıklı Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde asfaltın çökmesiyle oluşan çukura İETT'ye bağlı özel halk otobüsü düştü. Tekeri çukurda sıkışan otobüs caddede trafik yoğunluğuna yol açtı ve kurtarma çalışmasının ardından çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
MALTEPE'de asfaltın çökmesi sonucu oluşan çukura İETT otobüsü düştü. Çukurda kalan otobüs, çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay, Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan 34 HO 3626 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, asfaltın çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Tekeri çukursa sıkışan otobüs nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine bölgeye kurtarma aracı sevk edildi. Otobüs, yapılan çalışmanın ardından çekiciyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: DHA
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