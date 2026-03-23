Maltepe\'de Çatıda Yangın

Maltepe'de 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gülsuyu Mahallesi'ndeki 2 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, binada hasara neden oldu.
