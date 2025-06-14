MALTEPE'de cip sürücüsünün seyir halindeyken ayağını camdan çıkararak trafikte ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, öğle saatlerinde İdealtepe Sahil Yolu'nda meydana geldi. D-100 Karayolu istikametinde seyir halinde olan cip sürücüsü, ayağını camdan çıkararak trafikte ilerledi. Sürücünün tehlikeli yolculuğunu başka sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Maltepe'de Cip Sürücüsünden Tehlikeli Yılgınlık - Son Dakika
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