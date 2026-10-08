Maltepe\'de çöken binada 10 kişi kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Haber: Hakan KAYA - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Maltepe'de çöken binada inceleme yaparak açıklamalarda bulundu. Çöken binan 1987 yılında yapılmış olduğunu ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılmasının ne kadar önemli olduğunun burada görüldüğünü belirten Aslan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kira yardımlarıyla, ihtiyaç sahibi ailelerin bina yapımında ekonomik destek sunulmasıyla büyük bir süreci yürütüyoruz yaklaşık 7 yıldır. Bir taraftan da Çehre ve Şehircilik Bakanlığımız 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla büyük bir çalışma yürütüyor. Ama İstanbul büyük bir şehir, binlerce, milyonlarca bina var. Dolayısıyla bir seferde ve tek seferde çözmeniz mümkün değil. Biz İBB olarak devletin tüm kurumlarıyla istişare halindeyiz ve uyum içinde çalışıyoruz. Ama milletimizin de bir metrekare fazla olduğu, bir metrekare az olduğu yerine bir an önce kentsel dönüşümde müracaatlarını yapıp uzlaşı içinde güvenli binalara geçmelerini buradan öneriyorum." dedi.

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı bir binada sabah saatlerinde çökme meydana geldi. Saat 12.00 itibarıyla 3'ü çocuk 10 kişi sağ kurtarıldı. 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altındaki 2 kişiye ulaşma çalışmaları güç şartlarda sürüyor. İlk üç katı çöken binanın diğer katlarının da çökme olasılığına karşı çalışmalar aralıklarla geniş önlemler altında yürütülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan da, olay yerinde kurmaylarından bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. ANKA'ya da ayrı bir açıklama yapan Aslan, enkaz altında 3 kişinin bulunduğu anlarda şunları söyledi:

"3 YURTTAŞIMIZ HENÜZ ENKAZ ALTINDA"

"Maltepe'deyiz arkadaşlar. Maalesef sabah 5.40'da bir binamızda çökme meydana geldi. Saat 6 gibi bütün arama kurtarma ekipleri, itfaiye İstanbul'un devletin tüm gücü buraya yansıtıldı. Biz de erken saatte buraya geldik. Vali Bey geldi burada bir açıklama yaptı. Şu an itibariyle enkazın altında 3 yurttaşımız var. Diğer yurttaşlarımız hastanelere kaldırıldı. İnşallah her bir yurttaşımızın sağlıklı olarak hayata tutunmasını bekliyoruz umutluyuz. Netice itibariyle üzücü bir durum ama şunu da bilmek lazım. 1987 yılında yapılmış bodrum zemin ve iki kat üstüne bir bina, daha sonradan üstüne dört kat tekrar ilave kat yapılmış ve 12 bağımsız birim haline getirilmiş daireler şeklinde. Yaklaşık 31 yurttaşımızdan dediğim gibi 28'ini aldık ve hastanelerde 3 yurttaşımız henüz enkaz altında. AFAD, İtfaiye Daire Başkanlığımız, çevredeki tüm belediyelerin bağımsız birimlerin tamamının arama kurtarma ekipleri burada. Emniyet güçleri burada. Arkadaşlarımız Sosyal İşler Daire Başkanlığımızdan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığına, AKOM burada, Genel Sekreterimiz burada. Hep beraber önce olayın, sürecin bir sonuçlanmasını bekliyoruz. Büyükşehir Belediyemiz olarak, devletimiz olarak binada yaşayan yurttaşlarımızın yanındayız. İnşallah önce hayata tutulsunlar duamız bu. Daha sonra nasıl tebliğler alacağız, ne yapacağız, bakacağız.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MÜRACAATLARINI YAPIP UZLAŞI İÇİNDE GÜVENLİ BİNALARA GEÇMELERİNİ BURADAN ÖNERİYORUM"

Üzücü bir durum ama buradan yurttaşlarıma şunu söylemek isterim. İstanbul deprem kuşağında olan bir alan, İstanbul dolayısı ile 1999 yılında olan deprem sonrası geliştirilen süreçler mühendislik çalışmaları, mimari süreçler sonucunda gördük ki 1999 öncesi yapılmış birçok binanın yıkılıp yeniden yapılması ya da güçlendirilmesi gerekiyor. Bu çalışmaların hızlandırılmasının ne kadar önemli olduğunu burada gördük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kira yardımlarıyla, ihtiyaç sahibi ailelerin bina yapımında ekonomik destek sunulmasıyla büyük bir süreci yürütüyoruz yaklaşık 7 yıldır. Bir taraftan da Çehre ve Şehircilik Bakanlığımız 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla büyük bir çalışma yürütüyor. Ama İstanbul büyük bir şehir, binlerce, milyonlarca bina var. Dolayısıyla bir seferde ve tek seferde çözmeniz mümkün değil. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak devletin tüm kurumlarıyla istişare halindeyiz ve uyum içinde çalışıyoruz. Ama milletimizin de bir metrekare fazla olduğu, bir metrekare az olduğu yerine bir an önce kentsel dönüşümde müracaatlarını yapıp uzlaşı içinde güvenli binalara geçmelerini buradan öneriyorum.

Biz de vali bey ile bakan bey ile gerekli toplantıları yapıp çok hızlı olan kentsel dönüşümün daha da hızlanması için ne yapılması gerektiğini, o kararlarda ihtiyaç varsa onları da alacağız. Bildiğiniz üzere çatı piyeslerinde bağımsız birim ilan edildi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla ve şu an itibariyle İstanbul'da büyük bir kentsel dönüşüm hamlesi başladı. Avcılar'da, Bağcılar'da, Bahçelerevler'de, Güngören'de, Kadıköy'de, Maltepe'de ama görünen o ki bunu daha da hızlandırmamız lazım. Çünkü artık binalar bazı yükleri taşımıyor. Dolayısıyla devletle milletin el ele birlikte hareket etmesi için buradan tüm yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Hepimize çok geçmiş olsun"

BİNANIN ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Maltepe Cevizli Doğu Sokak'ta yaşanan çökme anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Yakındaki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde binanın alt katlarının saniyeler içinde çöktüğü görülüyor.