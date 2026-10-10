Maltepe\'de çöken binada ölen 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt için cenaze namazı kılındı

Gülseren KARAPINAR-Fırat ALKIZ/İSTANBUL – Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt, Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın alt 3 katı, çöktü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 3'ü çocuk 10 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Çöken binada hayatını kaybeden 66 yaşındaki Hüseyin Özkurt'un cenazesi Maltepe Mimar Sinan Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de katıldı. Özkurt, ikindi namazının ardından Maltepe Müftüsü Hasan Küçük'ün kıldırdığı cenaze namazı sonrası Maltepe Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.