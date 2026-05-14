Maltepe'de Depoda Yangın

Maltepe'de, tekstil malzemesinin bulunduğu depoda çıkan yangında hasar meydana geldi.

Bağlarbaşı Mahallesi Feyzullah Caddesi'nde, bir marketin alt katında yer alan, tekstil malzemelerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun duman depoyu sararken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına su ve köpükle müdahale etti. Polis ekipleri ise caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatıp, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.