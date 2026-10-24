Maltepe'de gecekonduda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk öldü, anne ve baba yaralandı - Son Dakika
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Maltepe'de gecekonduda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk öldü, anne ve baba yaralandı

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Maltepe\'de gecekonduda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk öldü, anne ve baba yaralandı
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Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'ndeki gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı; içeride mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen ve hafif yaralanan anne ile babaya ambulansta müdahale edildi.

Maltepe'de gecekonduda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, annesi ve babası yaralandı.

Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'ndeki gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan 3 kişilik aileden anne ve baba ekiplerin çalışması sonucu dışarı çıkartıldı.

Dumandan etkilenen ve hafif yaralandıkları belirlenen çifte ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü, içeride mahsur kalan İ.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
MaltepeGüncelÇocukSon Dakika

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