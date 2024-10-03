İstanbul Maltepe'deki bir işyerinde silahla başından vurulmuş bulunan genç yaşamını yitirdi.
Fındıklı Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki bir emlakçıda silahla yaralama olayı yaşandığı ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan incelemede, silahla şakağından vurulan Mirza Levent'in (18) hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay sırasında Mirza Levent'in yanındaki arkadaşı M.B'nin (18) polislere, Levent ile Başıbüyük Ormanı'nda buldukları silahla emlakçıda oynadıklarını, bu sırada silahın ateş aldığını öne sürdüğü öğrenildi.
Motosiklet hırsızlığından suç kaydı olduğu tespit edilen Levent'in cesedi, incelemelerin ardından morga gönderildi.
M.B, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Maltepe'de Genç Silahla Öldürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?