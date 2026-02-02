Hatay Dayanışma Kooperatifi'nden Maltepe Belediyesi'ne Teşekkür Mektubu

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Halk Market" projesi, yerel üreticiler ve kooperatiflerden takdir toplamaya devam ediyor. Hatay Dayanışma Kooperatifi tarafından proje kapsamında Maltepe Belediyesi Meclisi'ne gönderilen teşekkür mektubu da kürsüden okundu. Mektupta özellikle deprem sonrası dönemde yerel üreticilerin ayakta kalabilmesi için bu tür dayanışma modellerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Maltepe Belediye Meclisi'nin şubat ayı meclis toplantılarının ilki, Maltepe Belediye Meclisi Birinci Grup Başkanvekili Nimet Karabulut'un yönetiminde Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Karabulut, 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarıyılının başladığını hatırlatarak, "Bu dönemin tüm öğrencilerimize ve büyük bir özveriyle emek veren eğitim emekçilerimize başarılar getirmesini diliyorum" dedi.

Berat Kandili'ni de kutlayan Karabulut, "Komşularımızın Ramazan ayını bereket ve huzur içinde geçirebilmesi için çalışmalarımızı da tamamladık. Cumhuriyet Meydanı'mızda Ramazan çadırımız kurulacak. Ayrıca ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızı incitmeden ve onurunu koruyacak gerekli destekleri sağlayacağız. Ramazan ayının huzura, kardeşliğe ve dayanışmaya vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Depreme karşı dirençli kentler oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğu"

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı olduğunu hatırlatan Karabulut, "11 ilimizi etkileyen bu büyük felakette yaşamını yitiren 50 bini aşkın yurttaşımızı saygıyla anıyorum. Depreme karşı dirençli kentler oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur. 6 Şubat depremlerinin anma programı 6 Şubat Cuma günü 10.00-16.00 saatleri arasında Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Bu programa tüm halkımızı davet ediyorum" diye konuştu.

Uygun fiyatlı, sağlıklı ve yerel ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmayı amaçlayan Halk Market projesi kapsamında ise Hatay Dayanışma Kooperatifi adına Serbay Mansuroğlu, Maltepe Belediyesi'ne verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Hatay Dayanışma Kooperatifi tarafından Maltepe Belediyesi Meclisi'ne gönderilen teşekkür mektubu, meclis kürsüsünden okundu. Mektupta, özellikle deprem sonrası dönemde yerel üreticilerin ayakta kalabilmesi için bu tür dayanışma modellerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Maltepe Belediyesi'nin Halk Market aracılığıyla kooperatif ürünlerine raflarında yer açmasının, üreticiler için hem ekonomik hem de moral açıdan güçlü bir destek sunduğu ifade edildi. Maltepe Belediyesi'nin "Halk Market" projesi, aracısız satış modeliyle hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumayı hedefliyor. Kadın kooperatifleri ve yerel üreticilerin ürünlerinin doğrudan vatandaşla buluşturulduğu marketlerde, temel gıda ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Toplantı, gündemde yer alan maddelerin görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi.