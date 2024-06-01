Maltepe'de otomobil refüje çıkarak takla attı, aydınlatma direği hafif ticari aracın üzerine düştü - Son Dakika
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Maltepe'de otomobil refüje çıkarak takla attı, aydınlatma direği hafif ticari aracın üzerine düştü

Maltepe\'de otomobil refüje çıkarak takla attı, aydınlatma direği hafif ticari aracın üzerine düştü

İstanbul Maltepe'de Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir otomobil refüje çıkarak takla attı ve ağaçlara çarptıktan sonra aydınlatma direğini devirip karşı yönden gelen hafif ticari aracın üzerine düştü. Kazada her iki araçta da hasar meydana geldi ve olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik akışı, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

01.06.2024 22:17
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İstanbul Maltepe'de refüje çıkan otomobil ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpıp takla atarken, devrilen direk karşı yönden gelen hafif ticari aracın üzerine düştü.

Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi Seyrantepe Evleri önünde Başıbüyük istikametinde seyreden B.Ö. idaresindeki 34 UU 7125 plakalı otomobil refüje çıkarak, önce iki ağacı, ardından aydınlatma direğini devirip takla attı.

Aydınlatma direği, karşı yönden gelen V.U'nun kullandığı 34 HYD 003 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, her iki araçta hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Her iki yönde tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maltepe'de otomobil refüje çıkarak takla attı, aydınlatma direği hafif ticari aracın üzerine düştü - Son Dakika

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