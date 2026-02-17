Maltepe Zabıtası'ndan Ramazan Ayı Öncesi Fırın ve Marketlerde Denetim

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi gıda ürünleri satan iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Denetimler kapsamında fırınlarda hijyen, üretim koşulları ve gramaj; marketlerde ise etiket, kasa-reyon fiyatı ve son tüketim tarihi kontrol edildi.

Maltepe Belediyesi tarafından yaklaşan ramazan ayı öncesi fırın ve marketlerde denetimler sürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, ramazan ayında en çok tüketilen ürünlerin başında gelen ekmek ve pide üretimi yapan fırınlarda hijyen kuralları, üretim koşulları ve gramaj kontrolleri yapıldı. Ekipler, üretim alanlarının temizliği ve standartlara uygunluğu konusunda işletmelere bilgilendirmelerde bulundu.

Marketlerde kasa-reyon fiyatı denetimi

Marketlerde ise ürünlerin fiyat ve etiketleri, reyon fiyatıyla kasa fiyatı ve son tüketim tarihleri denetlendi. Dondurulmuş gıda ürünlerini inceleyen ekipler, son tüketim tarihi yaklaşan ürünlere yönelik kırmızı etiket uygulamasını kontrol ederek gerekli uyarı ve bilgilendirmeleri yaptı.

Denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.