Maltepe'de Silahlı Kavga: Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

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Maltepe'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zümrütevler Mahallesi'nde 22 Eylül'de iş yerinde çıkan ve A.A'nın (26) yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin çalışma yürüttü.

Şüphelinin tespitine yönelik yapılan çalışmada, olaya karıştıktan sonra kaçan kişinin B.A. olduğu tespit edildi.

Ekipler, Feyzullah Mahallesi'ndeki adreste olduğu belirlenen zanlıyı, olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki sorgulamasında çeşitli suçlardan 19 kaydı olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede, şüpheli B.A ile A.A'nın aralarında geçmişte yaşanan alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu, zanlının olayı bu nedenle gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Polisteki işlemleri tamamlanan B.A, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.