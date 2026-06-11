Maltepe'de Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Maltepe'de Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Yakalandı

Maltepe\'de Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Yakalandı
11.06.2026 16:54
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Maltepe'deki araç şirketine yapılan silahlı saldırıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı, silahlar ele geçirildi.

Esra GÜNTEPE/İSTANBUL, -MALTEPE'de araç satış ve kiralama şirketinin genel müdürlüğüne yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda 2 uzun namlulu tüfek ile kısa namlulu otomatik tabanca ele geçirildi. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'nde 7 Haziran sabah saatlerinde meydana gelen olayda, araç satış ve kiralama şirketinin genel müdürlük binasının önüne gelen şüpheliler binaya ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda; saldırıyı gerçekleştiren, saldırı anını cep telefonuyla görüntüleyen, olayda kullanılan silahı temin eden ve saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek ile kısa namlulu otomatik tabanca ele geçirildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 şüphelinin binaya yaklaşmasının ardından birinin silahla ateş açtığı, diğer şüphelinin ise o anları cep telefonuyla kayda aldığı görülüyor. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Maltepe, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahmut Kılıçarslan Mahmut Kılıçarslan:
    yaw bunu görmek lazım yani kameraya çekmişlerse paylaşırlar mı video çıkar mı merak ettim bu arada 5 şüpheli de az geldi bence birbirlerini kışkırtan kim var onun arkasında sorulması lazım 0 0 Yanıtla
  • Zeynep Gökçe Yeşilova Zeynep Gökçe Yeşilova:
    silah ele geçirilmesi iyi ama bu tür olaylar artıyor maalesef sokaklar da güvenli değil artık insanlar işinden çıkıp eve gitmekten korkuyo 0 0 Yanıtla
  • İnci Köse İnci Köse:
    güvenlik sistemleri ve kamera teknolojileri sayesinde suçlular hızlı yakalanmış bravo polise 0 0 Yanıtla
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