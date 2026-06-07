Maltepe'de Silahlı Saldırı: İki Gözaltı - Son Dakika
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Maltepe'de Silahlı Saldırı: İki Gözaltı

07.06.2026 17:50
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İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı sonrası iki şüpheli yakalandı.

(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin inceleme ve araştırmalarda, şüpheli şahısların kaçış güzergahları tespit edilerek yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldığını, kısa süre içerisinde iki şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahla ateş edilmesi olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, 7 Haziran 2026 tarihinde Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesinde meydana gelen olayla ilgili olarak işyerine silahla ateş edildiğinin belirlenmesi üzerine yürütülen inceleme ve araştırmalarda, şüpheli şahısların kaçış güzergahları tespit edilerek yakalanmalarına yönelik çalışma başlatılmış olup kısa süre içerisinde iki şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

İstanbul Maltepe Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına, sabah saatlerinde maskeli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldığı belirtilmiş, binaya 2 kurşunun isabet ettiği belirlenmişti. Saldırganların olayın ardından silahı ve kıyafetlerini yakınlardaki bir alışveriş merkezinin bahçesine attıkları ve olay yerinden taksiyle kaçtıkları öne sürülmüştü.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Maltepe, Otokoç, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Silahlı Saldırı: İki Gözaltı - Son Dakika

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