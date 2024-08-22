Maltepe'de Silahlı Saldırıda Ölen Murat Demirhan'ın Cenazesi Toprağa Verilecek - Son Dakika
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Maltepe'de Silahlı Saldırıda Ölen Murat Demirhan'ın Cenazesi Toprağa Verilecek

Maltepe\'de Silahlı Saldırıda Ölen Murat Demirhan\'ın Cenazesi Toprağa Verilecek

Maltepe'de motosikletle seyir halindeyken düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Murat Demirhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı ve Gülsuyu Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

22.08.2024 15:31
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Özgür EREN/ MALTEPE'de 5 yaşındaki çocuğuyla motosikletle seyir halindeyken düzenlnen silahlı saldırıda ölen Murat Demirhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı. Demirhan'ın cenazesi Gülsuyu Cemevi'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Maltepe Gülensu Mahallesi, Telsiz Caddesinde 5 yaşındaki oğlu Ö.M.A. ile 34 GFH 002 plakalı motosikletle caddede seyir halinde olan Murat Demirhan'a motosikletli kişi yada kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demirhan hayatını kaybetmişti. Cenaze dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Otopsi işlemlerinin sona ermesinin ardından Murat Demirhan'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazenin Cuma günü Gülsuyu Cemevi'nde düzenlenecek cenaza töreninin ardından Çayırova Akse Köyü Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, 3-sayfa, Maltepe, Olay, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Silahlı Saldırıda Ölen Murat Demirhan'ın Cenazesi Toprağa Verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de Silahlı Saldırıda Ölen Murat Demirhan'ın Cenazesi Toprağa Verilecek - Son Dakika
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