Maltepe\'de Silahlı Saldırıda Ölen Murat Demirhan\'ın Cenazesi Toprağa Verilecek

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Özgür EREN/ MALTEPE'de 5 yaşındaki çocuğuyla motosikletle seyir halindeyken düzenlnen silahlı saldırıda ölen Murat Demirhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı. Demirhan'ın cenazesi Gülsuyu Cemevi'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Maltepe Gülensu Mahallesi, Telsiz Caddesinde 5 yaşındaki oğlu Ö.M.A. ile 34 GFH 002 plakalı motosikletle caddede seyir halinde olan Murat Demirhan'a motosikletli kişi yada kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demirhan hayatını kaybetmişti. Cenaze dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Otopsi işlemlerinin sona ermesinin ardından Murat Demirhan'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazenin Cuma günü Gülsuyu Cemevi'nde düzenlenecek cenaza töreninin ardından Çayırova Akse Köyü Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.