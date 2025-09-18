Maltepe'de Sonbahar Fotoğraf Rotası Etkinliği Gerçekleştirildi

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi ve Anadolu Fotoğraf Derneği (ANAFOD) iş birliğiyle düzenlenen "Sonbahar Fotoğraf Rotası" turu, doğa ve fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nden başlayan Sonbahar Fotoğraf Rotası turu; Süreyya Paşa Türbesi, Başıbüyük Ormanı, İdealtepe 50. Yıl Parkı, Dragos Tepesi ve Maltepe Sahili güzergahında devam etti. Katılımcılar, Maltepe'nin yeşili ve mavisinin iç içe geçtiği doğal manzaraları objektiflerine yansıttı.

Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların bir araya geldiği etkinlikte, hem teknik paylaşımlar hem de doğa yürüyüşü yapıldı. Fotoğraf tutkunları, çekimlerde sonbaharın renklerini karelerine taşıdı.