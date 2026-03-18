Maltepe\'de Sürücülere Rekor Ceza

Maltepe'de trafikte tartıştıkları belirlenen iki sürücüye toplam 361 bin 719 lira para cezası uygulandı. Araçlar 60 gün trafikten menedilirken, sürücü belgelerine de 60 gün süreyle el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine sanal devriye çalışması başlattı. Yapılan incelemelerde olayın Maltepe'de meydana geldiği tespit edildi. Görüntülerde, iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktığı, sürücülerin araçlarıyla birbirlerini takip ettikleri ve araçlarından indikleri anlar yer aldı. İncelemeler sonucunda kimlikleri belirlenen M.R.D. ve E.B.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde sürücülerin trafikte saldırı amacıyla araç takibi yaptıkları ve muayenesiz araç kullandıkları belirlendi.

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 361 bin 719 lira para cezası kesildi. Araçlar 60 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücü belgelerine de 60 gün süreyle el konuldu.

Şüpheliler, haklarında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi