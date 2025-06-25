Maltepe\'de Trafik Kavgası

MALTEPE'de trafikte bir otomobilden inen 2 kişi ile motokurye arasında çıkan kavgayı çevredekiler ayırdı. Kavga, çevredeikler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay öğle saatlerinde Zümrütevler Mahallesi Başöğretmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte aynı yöne seyreden motokurye ile bir otomobildeki 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tarafların yol üzerinde durarak araçlarından inmesi üzerine büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga eden taraflar, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile ayrıldı. Yaşananlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.