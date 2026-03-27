Maltepe\'de Trafik Kavgası: Motosikletli Saldırdı

Mert ORDU/ İSTANBUL, –MALTEPE'de motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı kamyonet şoförüne saldırdı. Motosikletlinin kaskla kamyoneti camını kırdığı anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İdealtepe Mahallesi'nde 26 Mart'ta meydana gelen olayda motosiklet sürücüsü ile aracını üzerine sürdüğünü iddia ettiği kamyonet şoförü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada motosikletinden inen sürücü, kamyonet sürücüsüne saldırdı. Tarafların birbirine küfrettiği olayda motosiklet sürücüsü kaskı ile kamyonetin camını kırdı. Trafikteki diğer sürücülerin tepki gösterdiği kavga bir kadın sürücünün araya girmesiyle son buldu. O anları ise başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.