Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.1 Kilo Ele Geçirildi

18.03.2026 11:48
Maltepe'de düzenlenen operasyonda 1.1 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Maltepe'de, araca ve eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 144 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Maltepe'de bir araçta uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı belirlendi.

Ekiplerce, 16 Mart'ta Yenimahalle'deki araca yapılan operasyonda A.Ö. (32) ile Y.K. (18) yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile 30 bin 260 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Çalışmaların devamında şüphelilerin "zula adresi" olarak kullandığı Orhangazi Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, D.İ. (26), A.K. (21) ve Z.S'yi (23) gözaltına aldı.

Operasyon sırasında şüphelilerin bir miktar uyuşturucu maddeyi pencereden attıkları anlaşıldı.

Adreste ve şüphelilere ait olduğu değerlendirilen araçta yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, hassas terazi, 274 bin 780 lira ve 20 avro ile 7 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 1 kilo 144 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Y.K, Z.S. ve A.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, D.İ. ve A.Ö. tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, İstanbul, Güncel, Suç, Son Dakika

