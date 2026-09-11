Maltepe\'de ev sahibi çifti öldüren ve bir avukatı yaralayan şüpheli adliyede

Maltepe'de ev sahibi ve eşini silahla öldürdüğü, olay yerindeki avukatı ise ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kiracı adliyeye sevk edildi.

Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta çıkan tartışmada ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A'yı öldürdüğü, avukat Emir Ali S'yi ise ağır yaraladığı gerekçesiyle özel harekat polislerince gözaltına alınan Mehmet T'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.