4 araç birbirine girdi! Zincirleme kazadan acı haber geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

4 araç birbirine girdi! Zincirleme kazadan acı haber geldi

4 araç birbirine girdi! Zincirleme kazadan acı haber geldi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Maltepe'de aynı yönde ilerleyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, otomobilin sağ ön yolcu koltuğunda bulunan 20 yaşındaki Samet Yüksekkaya hayatını kaybetti. Bir kişinin de yaralandığı kazanın ardından polis ekipleri inceleme başlatırken, Yüksekkaya'nın cenazesi Maltepe'de toprağa verildi.

İstanbul Maltepe'de aynı istikamette seyir halinde olan 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Samet Yüksekkaya (20) hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de yaralanırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, 29 Ağustos Cumartesi gece saatlerinde Turgut Özal Bulvarı Sahil Yolu'nda aynı istikamette seyir halinde bulunan 4 aracın karıştığı zincirleme kazada meydana geldi. Kazada, 34 DP 5555 plakalı otomobilin sağ ön yolcu koltuğunda bulunan Samet Yüksekkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yüksekkaya'nın cenazesi, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

MALTEPE'DE TOPRAĞA VERİLDİ 

Kazaya karışan 06 RBG 15 plakalı aracın sürücüsü P.M.K. ise bilinci açık ve hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Hayatını kaybeden Samet Yüksekkaya'nın, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maltepe'de defnedildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, İnceleme, İstanbul, 3. Sayfa, Maltepe, Olaylar, Güncel, Trafik, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 araç birbirine girdi! Zincirleme kazadan acı haber geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rosenheim’da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti Rosenheim'da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti
Girne’deki gemi kazası için Türkiye’de hazırlık: Ekipler teyakkuzda Girne'deki gemi kazası için Türkiye'de hazırlık: Ekipler teyakkuzda
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı Kalp krizi böyle gelmiş Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu tüm liderler aynı karede Siyaset dünyası Anıtkabir’de buluştu; tüm liderler aynı karede
Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti Kedi ısırmıştı: 4 yaşındaki çocuk kuduzdan hayatını kaybetti

11:22
Girne faciasında kaptanın ilk ifadesi ortaya çıktı
Girne faciasında kaptanın ilk ifadesi ortaya çıktı
10:52
Uygun fiyatlı Togg geliyor İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
10:46
8 can gitti, 18 kişi kayıp Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz
8 can gitti, 18 kişi kayıp! Kaptanla ilgili ortaya atılan iddia akılalmaz
10:43
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu’nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı
10:08
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü
09:52
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 11:27:59. #7.12#
SON DAKİKA: 4 araç birbirine girdi! Zincirleme kazadan acı haber geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement