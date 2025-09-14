Malula'da Haç Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Suriye'de, Hristiyanlığın en eski merkezlerinden biri olan Malula kentinde geleneksel Haç Bayramı kutlandı.

İçişleri Bakanlığı ve emniyet birimlerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında, Eski Şehir meydanında düzenlenen etkinliklere çok sayıda kişi katıldı.

Malula'da yaşayan Rita el-Şair, AA muhabirine, Haç Bayramı'nın köklü bir geçmişe dayandığını söyledi.

Şair, "Kraliçe Helene, kutsal haçın bulunmasını istemişti. Haç bulunduğunda dağların zirvesinde ateş yakılarak işaret verilmişti. O günden bu yana Malula'da bu gelenek sürüyor. Kesintiye uğramadan devam ediyor." dedi.

Bayram gecesi büyük bir meşalenin yakıldığını ve ateşin dağa yayıldığını anlatan Şair, bunun, Hristiyanlığın yayılışını simgelediğini dile getirdi.

Şair, bayramın toplumsal yönüne değinerek, "Bugünlerde bütün evler misafirlerimizi karşılamak için açıktır. Farklı bölgelerden gelen konuklarımızı ağırlar, sofralarımızı onlarla paylaşırız. Artık bu, uluslararası bir bayram haline geldi. Lübnan'dan ve dünyanın farklı ülkelerinden birçok kişi geliyor. Malula'da kutlanan bu bayram, artık dünya çapında biliniyor." diye konuştu.

Malula'da her yıl kutlanan Haç Bayramı, bölgedeki Hristiyan toplumun en önemli dini ve kültürel etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.