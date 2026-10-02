Mamdani, Netanyahu'ya 'soykırım mimarı' dedi, ABD'nin UCM üyeliğini istedi - Son Dakika
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Mamdani, Netanyahu'ya 'soykırım mimarı' dedi, ABD'nin UCM üyeliğini istedi

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Mamdani, katıldığı podcast programında İsrail Başbakanı Netanyahu'yu 'soykırım mimarı' olarak nitelendirdi. ABD'nin UCM üyesi olmamasını ve İsrail'e verdiği desteği eleştiren Mamdani, Gazze'de soykırımın sürdüğünü savundu.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın sürdüğüne işaret ederek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "soykırım mimarı" olarak nitelendirdi.

Mamdani, katıldığı bir podcast programında, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için geldiği New York'ta Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararına rağmen tutuklanmamasının federal hükümetin kararı olduğunu belirten Mamdani, ABD'nin hala UCM'nin bir üyesi olmamamasını da eleştirdi.

Mamdani, "Bence UCM'ye üye olmalıyız." ifadesini kullandı.

Sunucunun Binyamin Netanyahu hakkındaki sorusu üzerine Mamdani, "Bana Netanyahu'dan bahsettiğinizde, korkunç bir soykırımın mimarından söz etmiş oluyorsunuz." dedi.

Mamdani, insanların "ateşkesten" söz etmesine rağmen Gazze'de soykırımın sürdüğünü vurgulayarak "Daha geçen hafta, İsrail ordusu, Gazze'de güvenli bölge olarak kabul edilen bir bölgede 11 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü." diye konuştu.

ABD'nin İsrail'e desteğini eleştirdi

Geçen hafta Filistinli aileleri belediye başkanlığı konutunda ağırladığına işaret eden Mamdani, burada, hayatları parçalanmış ailelerin hikayelerini dinlediğini aktardı.

Mamdani, ABD hükümetinin İsrail'e verdiği desteği de eleştirerek "Bu insanların tek istediği, herkesin istediği şeyler. Onlar sadece ailelerini istiyorlar. Güvenlik istiyorlar. Onur istiyorlar. ve bizler, bunların bu insanların ellerinden alınmasını sadece seyretmekle kalmıyor, aynı zamanda bunu finanse ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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