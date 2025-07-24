Mamuşa'da 16. Domates Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Mamuşa'da 16. Domates Festivali Coşkuyla Kutlandı

24.07.2025 02:18
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Kosova'nın Türk belediyesi Mamuşa'da, 16. Uluslararası Domates Festivali gerçekleştirildi.

Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'da "Uluslararası Domates Festivali"nin 16'ncısı yapıldı.

Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç'in himayesinde düzenlenen festivale, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Tarım Bakanı Faton Peci, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Kosova ve Türkiye'den milletvekilleri, kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mamuşa Anadolu İlkokulu'nda düzenlenen festivalde konuşan Başbakan Kurti, festivalin, Mamuşa'nın çalışkan sakinlerinin ruhunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kurti, Mamuşa'nın Kosova tarımı için bir bereket örneğini oluşturduğunu dile getirerek, "Mamuşa'yı bugüne kadar destekledik ve yardım ettik, ancak bunu daha da fazla yapacağız çünkü Mamuşa her geçen gün daha fazla işliyor, daha fazla üretiyor ve daha fazla ihraç ediyor." dedi.

Büyükelçi Angılı da konuşmasında Mamuşa'nın alın teri ve emeğine gösterilen saygının festivalin asıl anlamını oluşturduğuna vurgu yaptı.

Mamuşa'nın tarımda yakaladığı başarının bütün Kosova'ya katkı sağladığını ifade eden Angılı, "Bu durum bizler için de gurur vesilesi. Ekonomik güç, üretimle gelen bereket ve bol kazanç son derece önemlidir. Fakat Mamuşa'yı bizim göz bebeğimiz kılan tarımda yakalamış olduğunuz başarı değildir. Mamuşa'nın esas değeri sadece Kosova'nın değil, bütün Balkanlar'ın yegane Türk belediyesi olmasıdır." diye konuştu.

Bakan Damka ise Kosova ile Türkiye arasında köprü vazifesi yürüttüklerine dikkat çekerek, "Bundan sonra da Kosova ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bu işbirliğini daha çok güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Etkinlik kapsamında Belediye Başkanları Krasniç, Yıldız ve Arslan da festivalin anlamı ile önemi ve aynı zamanda Kosova ile Türkiye arasındaki sıcak ilişkiler hakkında birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından davetlilere plaket takdim edilirken, festival halk oyunları gösterisi ve ses sanatçılarının verdiği konserle son buldu.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehri yakınında bulunan ve yaklaşık 5 bin 600 kişinin yaşadığı Mamuşa, Kosova'da çoğunlukla Türklerin yaşadığı tek belediye olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mamuşa'da 16. Domates Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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