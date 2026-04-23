Manavgat 23 Nisan'da Kırmızı-Beyaza Büründü

(ANTALYA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yılı dolayısıyla Manavgat'ta resmi tören düzenlendi.

Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil'in yanı sıra gaziler, şehit yakınları, siyasi partilerin ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, öğrenciler, şiirler okudu, müzik dinletileri ve halk oyunları gösterileri sahneledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla törene katılan öğrenciler, kırmızı-beyaz kıyafetleriyle bayram coşkusunu alana yansıttı.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, törenin ardından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı bayram; barış, kardeşlik ve umut dolu bir dünyanın simgesidir. Manavgat'ta da bu bilinçle çocuklarımızın yanında olmaya, onların geleceğine katkı sunmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki ülkemiz; çocuklarımızın ve gençlerimizin azmi, kararlılığı ve hayalleriyle daha da güçlenecek, onların gayret ve çabalarıyla Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine durmadan ilerleyecektir. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."