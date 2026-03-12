Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek: "İstiklal Marşı, Milletimizin Bağımsızlık Ruhunun İfadesidir"

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, "İstiklal Marşımız, milletimizin bağımsızlığa olan sarsılmaz inancının ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. Bizlere düşen en önemli görev; İstiklal Marşı'nın ifade ettiği ruhu gelecek kuşaklarımıza aktarmak ve bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır" dedi.

Manavgat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa; Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisi, şiir dinletisi ve oratoryo gösterisi sahnelendi. Programda ayrıca 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla ilçede düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Kaymakam Adil Karataş ve Başkan Vekili Mehmet Çiçek, başarılı öğrencilere ödüllerini takdim ederek tebrik etti.

"Bizlere düşen en önemli görev, bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır"

Başkan Vekili Çiçek, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü ifadesi olduğunu belirterek, "İstiklal Marşımız, milletimizin bağımsızlığa olan sarsılmaz inancının ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. Bizlere düşen en önemli görev; İstiklal Marşı'nın ifade ettiği ruhu gelecek kuşaklarımıza aktarmak ve bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.