Manavgat Belediye Başkanı Kara'dan Öğretmenler Günü Ziyaretleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manavgat Belediye Başkanı Kara'dan Öğretmenler Günü Ziyaretleri

Manavgat Belediye Başkanı Kara\'dan Öğretmenler Günü Ziyaretleri

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Hatıplar İlkokulu'nu ve öğretmenlerini ziyaret etti. Öğretmenlerin toplumdaki rolüne vurgu yapan Kara, minnettarlığını dile getirdi.

21.11.2024 17:48  Güncelleme: 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kara, "Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza sadece dersleri değil, hayatı da öğretirler. Benim bugün geldiğim nokta, öğretmenlerimin sayesinde oldu. Öğretmenlerimize minnettarlığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde, Hatıplar İlkokulu'nu, ilkokul öğretmeni Abbas Tarakçı'yı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cavit Sevim'i ziyaret etti.

Niyazi Nefi Kara, ziyaretlerine eğitim hayatına başladığı Hatıplar İlkokulu ile başladı. Başkan Kara, burada yaptığı konuşmada, "Hayatımda önemli bir yeri olan, eğitim hayatımın ilk adımlarını attığım bu okulda, o yıllarda bana hayatın temel değerlerini öğreten öğretmenlerimi bir kez daha anıyorum" dedi.

Kara'nın Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği bir diğer ziyaret, Kara'nın ilkokul öğretmeni ve aynı zamanda Manavgat eski CHP İlçe Başkanı Abbas Tarakçı'ya oldu. Başkan Kara, öğretmeninin ilçenin eğitimine ve siyasetine kattığı değerleri unutmadığını ve ona olan minnettarlığını her fırsatta dile getirdiğini söyledi. Ziyaret sırasında, öğretmen-öğrenci ilişkilerinin hayat boyu sürdüğünü belirten Başkan Kara, "Abbas Tarakçı, sadece benim öğretmenim değil, aynı zamanda ilçe siyasetine de önemli katkılar sağlamış bir değer. Her zaman yol göstericim olmuştur" diye konuştu.

Başkan Kara, son olarak Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Cavit Sevim'i de ziyaret etti. Kara burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin toplumun şekillenmesindeki kritik rolüne dikkat çekti. Başkan Kara, "Eğitim, bir toplumun en temel yapı taşıdır. Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza sadece dersleri değil, hayatı da öğretirler. Benim bugün geldiğim nokta, öğretmenlerimin sayesinde oldu. Öğretmenlerimize minnettarlığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Öğretmenler Günü, Niyazi Nefi Kara, Öğretmenler Günü, Yerel Haberler, Manavgat, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat Belediye Başkanı Kara'dan Öğretmenler Günü Ziyaretleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:37 Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat
18:07 TSK’dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir. TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir.
17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
17:20 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş
07:42 Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
06:50 MHP’den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi
02:02 Meclis’te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder’in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu Meclis'te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder'in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu
01:22 Konya’da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü Konya'da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
23:58 Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 19:27:07. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat Belediye Başkanı Kara'dan Öğretmenler Günü Ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.