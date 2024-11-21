Manavgat Belediye Başkanı Kara\'dan Öğretmenler Günü Ziyaretleri

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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kara, "Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza sadece dersleri değil, hayatı da öğretirler. Benim bugün geldiğim nokta, öğretmenlerimin sayesinde oldu. Öğretmenlerimize minnettarlığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde, Hatıplar İlkokulu'nu, ilkokul öğretmeni Abbas Tarakçı'yı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cavit Sevim'i ziyaret etti.

Niyazi Nefi Kara, ziyaretlerine eğitim hayatına başladığı Hatıplar İlkokulu ile başladı. Başkan Kara, burada yaptığı konuşmada, "Hayatımda önemli bir yeri olan, eğitim hayatımın ilk adımlarını attığım bu okulda, o yıllarda bana hayatın temel değerlerini öğreten öğretmenlerimi bir kez daha anıyorum" dedi.

Kara'nın Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği bir diğer ziyaret, Kara'nın ilkokul öğretmeni ve aynı zamanda Manavgat eski CHP İlçe Başkanı Abbas Tarakçı'ya oldu. Başkan Kara, öğretmeninin ilçenin eğitimine ve siyasetine kattığı değerleri unutmadığını ve ona olan minnettarlığını her fırsatta dile getirdiğini söyledi. Ziyaret sırasında, öğretmen-öğrenci ilişkilerinin hayat boyu sürdüğünü belirten Başkan Kara, "Abbas Tarakçı, sadece benim öğretmenim değil, aynı zamanda ilçe siyasetine de önemli katkılar sağlamış bir değer. Her zaman yol göstericim olmuştur" diye konuştu.

Başkan Kara, son olarak Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Cavit Sevim'i de ziyaret etti. Kara burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin toplumun şekillenmesindeki kritik rolüne dikkat çekti. Başkan Kara, "Eğitim, bir toplumun en temel yapı taşıdır. Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza sadece dersleri değil, hayatı da öğretirler. Benim bugün geldiğim nokta, öğretmenlerimin sayesinde oldu. Öğretmenlerimize minnettarlığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.