Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi\'nin hazırlıklarını inceledi

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(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 10-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ilıca Stadyumu'nda yapılacak CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Başkan Kara, 'Akdeniz'in Kırkpınar'ı olarak adlandırılan ve bu yıl 11'incisi düzenlenecek Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin eksiksiz bir şekilde yapılması amacıyla hazırlıkları yerinde inceledi, eksiklerin giderilmesi için talimat verdi. Başkan Kara'ya Manavgat Belediyesi Güreş Koordinatörü Abdullah Seçim ile birim müdürleri de eşlik etti.

Kara, üç gün sürecek Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne tüm Antalyalıları ve güreşseverleri davet etti. Kara, "Bugün Ilıca'daydık. Devam eden hazırlıklarımızı yerinde inceledik. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın en iyi şekilde ağırlanması için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündüler. Manavgat güreşlerine gelen herkes bugüne kadar memnun ayrıldı. Önümüzdeki dönemde çıtayı daha da yukarıya taşıyarak Türkiye'nin bir numaralı güreş organizasyonu olma hedefimiz var" dedi.