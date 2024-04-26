Manavgat Belediyesi 23 Nisan Satranç Turnuvası Düzenliyor - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi 23 Nisan Satranç Turnuvası Düzenliyor

Manavgat Belediyesi 23 Nisan Satranç Turnuvası Düzenliyor

Manavgat Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde satranç turnuvası düzenleyecek. Turnuvada 390 çocuk mücadele edecek ve farklı kategorilerde yarışacaklar.

26.04.2024 17:01  Güncelleme: 17:25
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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Manavgat Temsilciği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ithafen 27-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde satranç turnuvası düzenleyecek.

Manavgat Belediyesi'nin milli bayramlarda geleneksel hale getirdiği satranç turnuvasında 390 çocuk mücadele edecek. 5 kategoride gerçekleşecek müsabakalarda 2017 doğumlu çocuklar 1'nci kategori, 2016 doğumlu çocuklar 2'nci kategori, 2014-2015 doğumlu çocuklar 3'ncü kategori 2013 doğumlu çocuklar 4'ncü kategoride yarışırken; bu kategorilere girmeyen vatandaşlar da yaş grubu fark etmeksizin açık kategori klasmanında müsabakalara katılabilecek.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara,  "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 104'ncü yıl dönümüne ithafen AKM'de satranç turnuvası düzenleyeceğiz. Yoğun katılımla geçecek olan turnuvamızda çocuklarımız hem sosyalleşecek hem de kişisel gelişimlerini arttırma imkanı bulacak. Şimdiden tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Manavgat Belediyesi olarak bu kentin her bir çocuğuna katkı sağlayacak çalışmaları özenle yerine getireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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