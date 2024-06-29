Manavgat Belediyesi Çolaklı Halk Plajı Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi Çolaklı Halk Plajı Hizmete Açıldı

Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen törenle Çolaklı Halk Plajı hizmete açıldı. Plaj, vatandaşların beğenisini topladı ve temiz ve güvenli bir ortamda denizin keyfini çıkarmalarını sağlayacak.

29.06.2024 09:13  Güncelleme: 11:27
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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi Çolaklı Halk Plajı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, STK temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve yüzlerce vatandaş katıldı. Duş, tuvalet, şezlong, kabin, şemsiye ve otopark gibi birçok ihtiyacın tahsis edildiği plaj, vatandaşların beğenisini topladı. Manavgat Belediyesi daha önce Evrenseki, Nar 1, Nar 2, Nar 3, Çamiçi, Boğaz Otel ve Kızılot halk plajlarını açarak vatandaşın hizmetine sunmuştu.

Çolaklı Halk Plajı'nın açılmasıyla birlikte, daha fazla vatandaşın denizin keyfini çıkarması, temiz ve güvenli bir ortamda zaman geçirmesi mümkün olacak. Plaj, sadece denize girmek için değil, aynı zamanda insanların aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebileceği, dinlenip  rahatlayabileceği bir mekan olarak tasarlandı.

Yedinci halk plajı

Açılış töreninde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilçedeki yedinci halk plajını açtıklarını vurguladı. Başkan Kara, "Manavgat'ta halk plajı sayısını artırmak istiyoruz. Halkın olan yerleri halkın kullanımına açmak için uğraşıyoruz" dedi.

Yeni projeler

Gelecek günlerde yapacakları projelerden de bahseden Başkan Kara, birçok proje için protokol imzaladıklarını söyledi. Kara, "Emekli Kahvehanesi için bir hayırseverimiz ile protokolümüzü imzaladık. Altıncı kreşimiz için yine protokolümüzü oluşturduk. Otizm Merkezimizin yerini planladık. Manavgat'ı daha yaşanabilir, daha güzel ve daha çağdaş bir şehir yapma hedefimiz doğrultusunda, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Hep birlikte, Manavgat'ı gelecek nesillere daha iyi bir şekilde aktarabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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